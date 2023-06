Serie B | Lapadula vince il Premio Pablito

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’attaccante del Cagliari Gianlucaha vinto il, riconoscimento destinato al capocannoniere del campionato e istituito in memoria di Paolo Rossi. Perquesto non è il primo riconoscimento stagionale, avendo già conquistato il titolo di MVP di marzo e dellaB 2022-2023. Questi premi sono il risultato di un campionato magistrale da parte del numero 9 cagliaritano, che ha segnato ben 21 reti nella regular season. La premiazione avrà luogo nella cerimonia pregara di Cagliari-Bari, gara valida per la finale playoff d’andata, e sarà Mauro Balata, presidente della Lega B, a consegnare il riconoscimento a. SportFace.