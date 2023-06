Serie B | il Giudice Sportivo punisce il Brescia | 3-0 a tavolino contro il Cosenza e gare a porte chiuse

(Di mercoledì 7 giugno 2023) A seguito della sfida di ritorno dei play off frail, in base alla risultanze arbitrali, ha deciso di emettere...

Sconfitta per 3 - 0 a tavolino e due partite da giocare a porte chiuse. E' questa la sanzione inflitta al Brescia dalsportivo diB in relazione agli incidenti avvenuti dentro e fuori lo stadio 'Rigamonti' nella partita di ritorno dei playout con il Cosenza, l'1 giugno scorso, gara sospesa nel finale. ...È arrivata quest'oggi la decisione delSportivo dopo l'invasione di campo che ha interrotto la sfida di playout diB tra Brescia e CosenzaIl campo aveva già emesso un verdetto chiaro con la retrocessione del Brescia nello ...... che ha decretato la retrocessione inC del Brescia. Questo l'esito della delibera delsportivo, che non ha avuto mano pesante nei confronti del club lombardo dopo l'invasione di campo ...

Sconfitta 3-0 a tavolino e due gare a porte chiuse. Questa la sanzione inflitta dal giudice sportivo della Serie B al Brescia, retrocessa in serie C, per ...