...riconoscimento riservato aldel campionato e intitolato alla memoria di Paolo Rossi. Si tratta del terzo trofeo per il numero 9 rossoblù - dopo essere stato Mvp a marzo e dellaB ...Commenta per primo Campione d'Italia, miglior attaccante dellaA,del torneo con 26 gol messi a segno . L'annata di Victor Osimhen non poteva andare meglio di così, la sua maschera è diventata il simbolo del Napoli che vince. Entusiasmo alle ...... infatti, è stato premiato dalla FIFA con una maglia ed un pallone celebrativi in onore del suo rendimento, che lo ha portato a diventare il primoafricano nella storia dellaA ...

Serie B: il capocannoniere Lapadula vince il premio 'Pablito' - Calcio Agenzia ANSA

L'attaccante del Cagliari Gianluca Lapadula conquista il premio 'Pablito', il riconoscimento riservato al capocannoniere del campionato e intitolato alla memoria di Paolo Rossi. Si tratta del terzo tr ...L'attaccante del Cagliari Gianluca Lapadula conquista il premio 'Pablito', il riconoscimento riservato al capocannoniere del campionato e intitolato alla memoria di Paolo Rossi. (ANSA) ...