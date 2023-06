Serie A | nuovo allenatore Napoli | l’annuncio di De Laurentiis

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 7 giugno 2023)A,: in casa azzurra arrivano grosse novità, ecco che cosa sta succedendo:di De. Il sostituto di Luciano Spalletti non è ancora stato trovato ufficialmente e in questi giorni si continua a parlare incessantemente del potenziale nome caldo. Dopo le voci e i numerosi rumors che si sono susseguiti nel Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.