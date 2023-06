Serena Bortone annuncia in diretta la rottura tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli | Laura Freddi reagisce così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023), storica ex compagna di, ha ricevuto la notizia della separazione tra il conduttore ein, mentre era ospite dia “Oggi è un altro giorno“. Le indiscrezioni a riguardo si susseguivano da mesi ma se finora la coppia aveva sempre smentito, ora in un’intervista a Vanity Fair ha rotto gli indugi, spiegando di aver deciso di divorziare: “Sono persone molto intelligenti – ha commentatoquando la padrona di casa ha letto le parole dei due ormai ex coniugi -. Hanno una forte complicità, al di là dell’amore che li ha uniti per tanti anni. Credo che dovranno proteggere la loro famiglia, che è la cosa più importante. Mi dispiace, però”. E ancora: “Conosco ...