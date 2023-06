Serata di terrore a Tivoli | sorprende i ladri in casa | 50enne trascinata giù dalle scale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il furto in un’abitazione ha rischiato di trasformarsi in tragedia, quando la figlia del proprietario di, che abita in un appartamento vicino, ha sentito i rumori ed è intervenuta per vedere cosa stava succedendo. Una volta che si è trovata di fronte aiquesti l’hannogiù per le. È successo nelladi domenica, come riporta Il Messaggero, indi un pensionato in via dei Pini a, proprio quando i proprietari non c’erano. La descrizione dei treLa vittima ha, però, potuto fornire una descrizione dei topi d’appartamento. Erano in tre con volto travisato, cappellini e guanti. Il terzetto è entrato senza effrazioni, una stranezza sulla quale gli investigatori si sono soffermati, visto che sembra possibile che ...