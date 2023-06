Oggi a Novara laper l'imputato Stephan ...Laè attesa verosimilmente non prima del tardo pomeriggio.È attesa per oggi ladella Corte d'Assise di Novara che dovrà stabilire se ritiene l'imputato Stephan ...e nei dintorni a causa dell'amianto disperso a causa delle lavorazioni della. ...

Sentenza Eternit, condanna a 12 anni per Schmidheiny La Stampa

NOVARA - Poco meno di due anni fa, a Novara, si tornava a parlare di amianto in un tribunale (o meglio, in uno spazio nell'ex caserma Perrone): il 5 luglio 2021 si tenne la prima udienza - a porte chi ...NOVARA – È attesa nel pomeriggio la sentenza per il processo Eternit bis alla Corte d’Assise di Novara, che vede imputato l’imprenditore Stephan Schmidheiny, accusato di omicidio volontario con dolo ...