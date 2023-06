Sei Sorelle | Anticipazioni Puntate dal 12 al 16 Giugno 2023 | Le Silva Annunciano La Morte Di Don Fernando!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Seidal 12 al 16: per risolvere i problemi con Don Ricardo, ledecidono di ufficializzare il decesso del padre, svelando che Don Fernando ha perso la vita in viaggio… Seiprosegue e, nella settimana dal 12 al 16, ci saranno inaspettati colpi di scena. Dopo tantecon la vicenda in sospeso, infatti, finalmente leannunceranno ladel loro padre. I problemi però non mancheranno e la cosa farà infuriare Don Ricardo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Sei: dove eravamo rimasti? Donna Dolores è sconvolta dalla scelta di Rodolfo di ...