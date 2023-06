Se l’Ue si allargherà | sarà fondamentale superare la regola dell’unanimità

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ci siamo già occupati della creazione di un gruppo di dieci “amici” del voto a maggioranza qualificata nel Consiglio sulle decisioni in materia di politica estera e di sicurezza con l’uso della cosiddetta clausola della passerella, una iniziativa lanciata dalla ministra tedesca Annalea Baerbock con il sostegno del governo francese nella prospettiva dell’allargamento dell’Unione europea ai sei paesi dei Balcani Occidentali (Serbia, Macedonia del Nord, Montenegro, Bosnia Erzegovina, Albania e Kosovo) e ai paesi candidati o candidabili dell’Europa orientale (Ucraina, Moldova e Georgia). I dieci “amici” si sono riuniti con gli altri diciassette colleghi ministri degli affari europei in un incontro informale che si è svolto il 29 maggio al Sofitel di Bruxelles ed hanno deciso di incontrarsi una volta al mese per constatare se possono essere fatti dei passi in avanti nella logica o nella ...