Scontri tra ultras Fiorentina e West Ham a Praga | centinaia di feriti

La7.it - Momenti di tensione oggi a Praga per un contattola tifoseria della Fiorentina e quella del West Ham . A quanto sembra gli ultras della Fiorentina sarebbero i responsabili dei disordini .Tifosi viola a Praga AP C'è almeno un fermatoi tifosi viola. La polizia ceca sta analizzando le immagini di sorveglianza per capire cosa è avvenuto nell'episodio che ha scatenato le tensioni. A ...C'è almeno un fermatoi tifosi della Fiorentina in trasferta a Praga per la finale di Conference League. La polizia ceca sta analizzando le immagini di sorveglianza per capire cosa è avvenuto ...

Scontri tra tifosi di Fiorentina e West Ham prima della finale di Conference: guerriglia a Praga Sport Fanpage

C'è almeno un fermato tra i tifosi viola. La polizia ceca sta analizzando le immagini di sorveglianza per capire cosa è avvenuto nell'episodio che ha scatenato le tensioni. A quanto si apprende da ...Momenti di tensione a Praga per un contatto tra la tifoseria della Fiorentina e quella del West Ham. A quanto sembra gli ultras della Fiorentina sarebbero i responsabili dei disordini. La polizia ceca ...