(Di mercoledì 7 giugno 2023) Laè un verdetto quasi sempre indigesto. Questa volta però si è reso necessario per via di alcuni eventi avversi Questa partita di calcio avvenuta in… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Oltre a una pesante multa, potrebbe arrivare ladel Brescia aper 0 a 3 poiché a causa dell'invasione il match non è giunto alla conclusione. Possibile anche l'obbligo di giocare a ...Oggi è la giornata del giudice sportivo ed è un lunedì in cui, dopo la retrocessione, potrebbe arrivare la seconda mazzata sul Brescia. Due cose sono certe: la0 - 3 arelativa alla sfida di giovedì col Cosenza (la partita non è stata conclusa, impossibile immaginare un esito diverso), quindi una maxi multa per tutto quanto è accaduto ...Brescia, stangata in arrivo: multa, squalifica ea tavolinoDifficile quantificare le ... Si parte però da una (quasi) certezza: ci sarà lo 0 - 3 avisto che il match non è stato ...

Sconfitta a tavolino, decisione pazzesca in Italia: è 0-3 ... Calciomercatonews.com

L’artista genovese, per il suo nuovo ep, si affida alle produzioni di Dj Kamo e per il Secolo XIX rappa la traccia “Underdogs” ...Un episodio incredibile. Nel corso della sfida tra il danese Holger Rune e l’argentino Francisco Cerundolo, valida per gli ottavi di finale del Roland Garros, il giudice di sedia Kader Nouni è diventa ...