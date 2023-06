Scompare da Tor Bella Monaca | l’appello social della figlia | ‘Aiutateci a ritrovarlo è malato’

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Lo cercano disperatamente dalla tarda serata di domenica 4 giugno, da quando è scomparso in largo Ferruccio Mengaroni, in zona Tora Roma. I familiari sono estremamente preoccupati per Abdelkader Ossayef, conosciuto anche come Giuseppe, in quanto è affetto da Alzheimer. A lanciareè laNadia con un post sui, nel quale fornisce anche la descrizione dell’uomo. “Indossa una t-shirt bianca e – scrive la donna – un paio di jeans, è alto 1,83 cm, ha 70 anni, i capelli grigio/bianchi, un po’ di barba bianca, gli occhi scuri, uno più chiaro di un altro a causacataratta. Parla italiano, arabo e francese”. Lalancia un appello suiper ritrovare Abdelkader Ossayef Si tratta di ore di apprensione per amici ...

Si allontana da casa e scompare: appello dei familiari di Giuseppe, sparito da Tor Bella Monaca

