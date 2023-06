Schlein | “Dal governo attacco al diritto alla casa | all’interno del reddito di cittadinanza c’era una parte destinata anche agli affitti”

...ruolo di vicepresidente a quello di segretario con uno strascico di polemiche. Un'uscita che molti hanno interpretato come un riferimento sibillino al partito e alla segretaria Ellyche ...... dribbla le domande rivolte dai cronisti dopo la scelta del PD di di demansionare il figlio, Piero,ruolo di vice Capogruppo alla Camera. 'In questa stanza sono vietate brutte parole' , dice il ...Che già deve fare i conti con la grana Piero De Luca , scalzatoruolo di vicepresidente del gruppo, e il polverone alzato dalla minoranza interna.parla di autoritarismo ma epura chi osa ...

De Luca jr. e il "demansionamento" nel Pd di Schlein: «Vendetta ... Open

Il governatore della Campania critica sui social e di fronte ai cronisti la segretaria del Pd dopo la revoca dell'incarico del figlio. E anche la nomina di ...Voci da Nazareno raccolte dal sito Dagospia: Vincenzo De Luca prepara la sua solitaria alla regione Campania. Nella direzione Pd non ci sarà lo strappo degli ex renziani di Base Riformista che, per or ...