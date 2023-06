Schira | Kim | lo United pronto a pagare la clausola Contratto fino al 2028 a 6 milioni l’anno più bonus

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Secondo quanto scrive su Twitter, Nicolò, il Manchesterè vicinissimo al difensore centrale del Napoli, Kim Min-Jae. Il club inglese èal Napoli larescissoria ed ha offerto a Kim unalcon uno stipendio di 6più. #KimMinJae is getting closer to #Manchester, which are ready to pay to #Napoli the release clause. Offered a contract untilwith a salary of €6M/year +es. #transfers #MUFC #mutd https://t.co/T50xf7MHpu — Nicolò(@Nico) June 7, 2023 Ieri l’agente di Kim, ha detto addio a Napoli e all’Italia ...