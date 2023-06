Scherma | Assoluti La Spezia 2023 | vincono Rossella Gregorio e Riccardo Nuccio

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il terzo tricolore di, la prima volta di. Sono loro i campioni d’Italia della prima giornata deglia La, dedicata alle prove individuali di sciabola. Assalti avvincenti e spettacolari hanno segnato il day-1 dei campionati italiani sulle pedane del PalaMariotti. Tra le sciabolatrici, a due anni di distanza, è tornata sul gradino più alto del podio. La salernitana dei Carabinieri si è imposta in finale per 15-10 su Carlotta Fusetti delle Fiamme Gialle, classe 2004 che ancora da Under 20 ha conquistato un prezioso argento. Fusetti era arrivata all’atto conclusivo dopo aver vinto all’ultima stoccata (15-14) la semifinale contro Benedetta Baldini, portacolori ...

1' DI LETTURA ROMA " La Federazione Italianaha ufficializzato le convocazioni per i Campionati EuropeiIndividuali di Plovdiv 2023, in programma dal 16 al 18 giugno. La kermesse sulle pedane bulgare, oltre ai titoli ...Sono questi i nomi degli atleti, alcuni olimpionici, che partecipano ai campionati italianidiorganizzati alla Spezia dal 7 al 12 giugno. Le gare si tengono al Pala Mariotti: l'...ROMA " La Federazione Italianaha ufficializzato le convocazioni per i Campionati EuropeiIndividuali di Plovdiv 2023, in programma dal 16 al 18 giugno. La kermesse sulle pedane bulgare, oltre ai titoli ...

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI LA SPEZIA 2023 – PRIMA GIORNATA CON LE GARE INDIVIDUALI DI SCIABOLA ... Federazione Italiana Scherma

A La Spezia prima giornata della rassegna nazionale. Rossella batte Carlotta Fusetti e vince il terzo titolo, prima volta per Riccardo, che in finale batte 15-14 Francesco Bonsanto ...La sciabolatrice dei Carabinieri (terzo titolo) e lo sciabolatore delle Fiamme Oro sono i due campioni italiani dopo le gare di oggi. Hanno battuto Carlotta Fusetti e Francesco Bonsanto. Nuccio: «Sto ...