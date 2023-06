Scavi di Piazza Pacca | il Soprintendente Leva | “Una storia che avrà una continuazione” VIDEO

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCardinalè il tema di stretta attualità:, scoperte e decisioni da prendere in merito a quella che potrebbe diventare una vera e propria opportunità per l’intera città di Benevento. L’occasione per fare il punto della situazione è arrivata con la presenza di Gennaroper le province di Caserta e Benevento, al Centro ‘La Pace’ per il convegno ‘Cantiere Scuola’ indirizzato alla formazione di maestranze qualificate per il restauro architettonico. L’iniziativa è stata organizzata da Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Arcidiocesi di Benevento, ANCE Benevento, Confindustria Benevento, Ordine Architetti e il CFS (Centro Formazione e Sicurezza – ente bilaterale del settore edile) operanti ...

... nel corso della visita a Benevento che mi ha promesso, di finanziare la restante parte die gettare le basi per la creazione di un parco archeologico aCardinal Pacca', conclude ......il grande interesse per le emergenze archeologiche riemerse inPacca. L'architetto, a margine del convegno sul restauro architettonico in programma al centro La Pace, ha chiarito 'Gli...' Recuperare i resti del duomo di Alessandria indella Libertà e costruire un'opera d'arte ... Il parcheggio attuale potrebbe essere interrato ' come accade a Rimini dove ci sonoromani con ...

Gli interventi sono stati disposti a seguito degli interventi delle scorse settimane per gli scavi per la posa della fibra ottica ...“Devo ringraziare ancora una volta il Soprintendente Gennaro Leva per la cristallina chiarezza con la quale ha sgombrato il campo da ogni dubbio sulla vicenda di piazza Cardinal Pacca, intorno alla qu ...