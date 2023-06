Scanavino “Allegri mai in discussione | mercato a Manna”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 7 giugno 2023) TORINO (ITALPRESS) – Avanti con Massimiliano. L’amministratore delegato della Juventus, Maurizio, assicura che non ci saranno rivoluzioni tecniche e che il futuro dell’allenatore non è mai stato un punto di domanda per la società. “non è mai stato in, c’è totale condivisione di tutti gli scenari futuri che siano la gestione della parte sportiva, delo dell’organizzazione all’interno di un quadro economico-finanziario della società ancora piuttosto complicato – le parole dell’ad bianconero ai microfoni di Sky Sport 24 -. Abbiamo incontri o contatti quotidiani conda sempre, in questi mesi abbiamo attraversato insieme questa bufera e il nostro rapporto, che è nato solo pochi mesi fa, si è consolidato in tempi rapidi. Non sono mancati ...