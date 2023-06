Scanavino Allegri mai in discussione | mercato a Manna

(Di mercoledì 7 giugno 2023) "Comprendiamo il malumore dei tifosi, ma non va dimenticata la bufera vissuta", dice l'ad della Juventus TORINO - Avanti con Massimiliano. L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio, assicura che non ci saranno rivoluzioni tecniche e che il futuro dell'allenatore non è mai

Massimilianoresterà sulla panchina della Juventus . A confermarlo è l'amministratore delegato bianconero Maurizio. 'non è mai stato in discussione, con lui c'è totale condivisione di tutti gli scenari futuri, dal mercato, alla parte sportiva, al quadro ecomomico - finanziario della società', ...Lo dice l'amministratore delegato della Juventus Maurizio, al microfoni di Sky Sport, confermando il tecnico che è legato al club da un contratto valido fino al 2025. 'Conabbiamo ...TORINO - Avanti con Massimiliano. L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio, assicura che non ci saranno rivoluzioni tecniche e che il futuro dell'allenatore non è mai stato un punto di domanda per la ...

Scanavino: "Allegri mai in discussione. Avanti con Manna, Giuntoli ha un contratto col Napoli..." La Gazzetta dello Sport

