Scanavino | ' Allegri mai in discussione Avanti con Manna | Giuntoli ha un contratto col Napoli'

9 Maurizio, direttore generale della Juventus, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport , analizzando il futuro prossimo della società bianconera.- 'non è mai stato in ......, amministratore delegato della Juventus, in un'intervista a Sky in cui è intervenuto su tutte le partite più calde del club in questo momento. A partire dall'allenatore: 'Con...UFFICIALE, adesso, le volontà del dirigente bianconero con novità importanti su Massimiliano: i dettagli. Il direttore generale della Juventus,, ha parlato in esclusiva del futuro di Massimiliano. Secondo, infatti, le sue parole ufficiali c'è una novità importante ...

Juve, Scanavino blinda Allegri: “Mai in discussione. Totale condivisione” Tuttosport

«Allegri non è mai stato in discussione, c’è totale condivisione di tutti gli scenari futuri, mercato, gestione sportiva, organizzazione all’interno di un ...Il direttore generale della Juventus Maurizio Scanavino ha parlato del futuro di Allegri soffermandosi anche sul ds del Napoli Cristiano Giuntoli.