Scambiatori di calore a piastre | l’efficienza nel trasferimento del calore

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Glidisono comunemente utilizzati in vari settori industriali per le loro efficienti capacità didel. Sono costituiti da piùdisposte in modo parallelo e sigillate insieme per formare un’unità compatta. Non a caso, il design deglidiè un importante caratteristica tecnica. La disposizione delle, le loro dimensioni e la loro geometria contribuiscono a determinaredidele la perdita di carico dello scambiatore. Inoltre differiscono in due modelli principali: saldobrasati e ...

Intesa Sanpaolo ha confermato il target price ( 35 euro per azione) e la raccomandazione ( Buy ) sul titolo LU - VE , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore deglidiad aria. La revisione del giudizio è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati per il primo trimestre 2023. Gli analisti affermano che LU - VE ha registrato "una ...Per il terzo anno consecutivo la multinazionale varesina, quotata al segmento Euronext Star Milan, tra i maggiori operatori al mondo nel settore deglidiad aria, si posiziona tra ...LU - VE , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore deglidiad aria, ha chiuso il primo trimestre del 2023 con fatturato dei soli prodotti pari a 150,6 milioni di euro, in crescita del 3,9% rispetto all'anno precedente, mentre il ...

Techno System compie 40 anni e punta sugli scambiatori di calore ... t24

