Sanremo 2024 | Amadeus spiazza | Cambio tutto | ecco cosa farò

(Di mercoledì 7 giugno 2023)sta già lavorando al prossimo Festival di, quello del. In base alle dichiarazioni da lui rilasciate stamattina ha deciso di cambiare tanto dell'assetto della trasmissione Il Festival diè la kermesse più importante d'Italia. Proprio sul palcoscenico ligure del Teatro Ariston si scontrano le migliori voci del nostro Paese che portano canzoni in grado di diventare hit radiofoniche assolute. Solo una di esse riesce a trionfare e a rappresentare la nazione, qualche mese dopo all'Eurovision Song Contest. È ciò che è accaduto, ad esempio, al cantante Marco Mengoni che ha gareggiato con la sua Due Vite, ottenendo un successo pazzesco. Negli ultimi 4 anni, a guidare la competizione canora è stato, sia dal punto di vista della direzione artistica che da quello della conduzione, il presentatore ...

È lei il conduttore e direttore artistico di'Sì, sono io'. (ride, ndr ) Si è prima ipotizzata una sua uscita di scena, l'arrivo di Morgan o Pino Insegno, poi si è parlato di un ...Nell'ultima serata dila promessa di Fiorello fatta innanzitutto ad Amadeus sarà di esserci, con uno scopo ben preciso: "Andrò all'ultima puntata del Festival e mi riprenderò Amadeus". E proprio sulle ...Rosario Fiorello ha detto: "Andrò all'ultima puntata del Festival die mi riprenderò Amadeus" . Per poi aggiungere: "Ma non ci credo che per Ama sarà l'ultimo". Questo per dare una ...

«Lo dico ufficialmente, questo è il mio ultimo Festival»: Amadeus annuncia così il suo addio (nel 2024) a Sanremo, in un'intervista a FQMagazine.Lo showman ospite da Bruno Vespa ha confermato la sua presenza in studio per l'ultima serata: «Prendo Amadeus, lo porto a casa e gli dico "basta, hai chiuso"». Ma sull'allontanamento del presentatore ...