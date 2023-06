Sanità | indagine Lega del Filo d’Oro | ‘circa metà degli italiani non sa che il 5×1000 è gratuito’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Padova, 6 giu. (Adnkronos Salute) – Gliaffermano di conoscere il, hanno però gravi lacune su questioni fondamentali. Migliorano le percentuali per i sostenitori della Fondazionedel, ma su alcuni aspetti ci sono ancora dubbi. Sono i risultati di una recentecondotta da Astra Ricerche per la Onlus, su un campione di millesoggetti Irpef, che possono cioè indicare la destinazione del proprio.Solo il 41,2% dei connazionali sanno che destinare questa quota delle imposte sul reddito è gratuito per il contribuente: tra i sostenitori della Fondazione la percentuale sale al 55,7%. Rispetto al 36,1%che sa correttamente definire il ...