Sanità | indagine Lega del Filo d' Oro | ‘circa metà degli italiani non sa che il 5x1000 è gratuito'

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Padova, 6 giu. (Adnkronos Salute) - Gliaffermano di conoscere il, hanno però gravi lacune su questioni fondamentali. Migliorano le percentuali per i sostenitori della Fondazionedeld'Oro, ma su alcuni aspetti ci sono ancora dubbi. Sono i risultati di una recentecondotta da Astra Ricerche per la Onlus, su un campione di millesoggetti Irpef, che possono cioè indicare la destinazione del proprio. Solo il 41,2% dei connazionali sanno che destinare questa quota delle imposte sul reddito èper il contribuente: tra i sostenitori della Fondazione la percentuale sale al 55,7%. Rispetto al 36,1%che sa correttamente definire il ...

A centro pagina spiccano lae i fondi del Pnrr (', fondi ordinari per 400 case di ... A centro pagina spicca l'sul tentativo di vendita di aerei e navi militari alla Colombia ('...E' quanto emerge dall'di Swg "Allevamenti e benessere animale: l'opinione degli italiani" ... Per Giovanni Sorlini, responsabileanimale e ambiente di Assocarni, "vanno fatti i conti con ......del Cnapps dell'Istituto superiore di(Iss), in collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (Gnpl), si propone di condurre un'...