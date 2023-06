Sanità e potere dei privati | Remuzzi | “È un problema culturale”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Si è concluso alla sede milanese dell’Istituto Mario Negri l’ottavo incontro organizzato dal Centro Studi di Politica e Programmazione Socio-Sanitaria, con l’obiettivo di promuovere un confronto pragmatico per la riorganizzazione e il rilancio del SSN (Sistema Sanitario Nazionale). Intitolato “Salve lucrum: come salvare il SSN dalla privatocrazia”, ha visto la partecipazione di diversi esperti. Sono intervenuti, in qualità di relatori, Chiara Cordelli, professoressa all’Università di Chicago, Giuseppe, direttore dell’Istituto Mario Negri, e Ivan Cavicchi, professore all’Università Tor Vergata di Roma. Punto di partenza è “l’articolo 32 della Costituzione secondo cui è la Repubblica a dover tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Un diritto fondamentale che tuttavia nello stato attuale delle cose è disatteso” – ...