Sanità animale Ue riconosce alla Gallura lo status di zona indenne da infezione Mtbc Confagricoltura | una riconquista storica per comparto

... Gianluca Gallo - punta ad affermare un principio fondamentale, quello del rispetto del benessere degli animali in quanto esseri senzienti, con riflessi positivi in termini di migliore,.... Ue riconosce alla Gallura lo status di zona indenne da infezione Mtbc. Confagricoltura: una riconquista storica per comparto del bovino da carne Olbia - Tempio, 7 giugno 2023 " Ai ..., anche la Direzione Marittima della Liguria, la Guardia di Finanza, l'Arpal e le associazioni Delfini del Ponente, Menkab, Tethys e Acquario di Genova, che da anni operano in Liguria ...

Sanità animale. Ue riconosce alla Gallura lo status di zona indenne ... Sardegna Reporter