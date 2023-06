Sangue a Casoria | 14enne accoltellato alla schiena dal branco

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasferito il ragazzino all'ospedale di Frattamaggiore, e i carabinieri della compagnia di. Il 14enne non è in pericolo di vita. ...Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasferito il ragazzino all'ospedale di Frattamaggiore, e i carabinieri della compagnia di. Il 14enne non è in pericolo di vita. ...

Sangue tra giovanissimi: 14enne accoltellato alla schiena NapoliToday

Un 14enne è stato aggredito e ferito con due coltellate da alcuni giovani a Casoria. L'aggressione è avvenuta nella frazione Arpino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasferito ...