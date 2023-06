(Di mercoledì 7 giugno 2023) "C'è spazio per nuova occupazione", dice il presidente di Confcommercio, Carlo, all'assemblea annuale. "Il terziario di mercato sta vivendo una persistente carenza di personale", avverte: "...

"C'è spazio per nuova occupazione", dice il presidente di Confcommercio, Carlo, all'assemblea annuale. "Il terziario di mercato sta vivendo una persistente carenza di personale", avverte: "Nel turismo e nel commercio, mancano, ad esempio, rispetto al 2022, circa 480 ..."C'è spazio per nuova occupazione", dice il presidente di Confcommercio, Carlo, all'assemblea annuale. "Il terziario di mercato sta vivendo una persistente carenza di personale", avverte: "Nel turismo e nel commercio, mancano, ad esempio, rispetto al 2022, circa 480 ..."C'è spazio per nuova occupazione", dice il presidente di Confcommercio, Carlo, all'assemblea annuale. "Il terziario di mercato sta vivendo una persistente carenza di personale", avverte: "Nel turismo e nel commercio, mancano, ad esempio, rispetto al 2022, circa 480 ...

Sangalli, '480mila da assumere, difficile trovarne il 40%' - Economia Agenzia ANSA

A lanciare l’allarme è il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, dal palco dell’assemblea annuale dell’associazione. La premessa del leader di Confcommercio è che “c’è spazio, per nuova ..."C'è spazio per nuova occupazione", dice il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, all'assemblea annuale. (ANSA) ...