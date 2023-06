Sangalli | ' 20 miliardi di consumi in meno sul 2019'

(Di mercoledì 7 giugno 2023) "Oggi il livello del pil è superiore del 2,5% rispetto al quarto trimestre. Abbiamo più che recuperato i livelli pre - pandemici", ma, avverte il presidente di Confcommercio, Carlo, all'...

... ma, avverte il presidente di Confcommercio, Carlo, all'assemblea annuale, "restano, però, ancora indietro i consumi" che nella media 2022 risultano inferiori di circa ventidi euro ...Danni per 7 - 10"Secondo le prime stime", evidenzia, "si parla di una cifra compresa tra i 7 e i 10. Una stima dei danni molto pesante che già oggi ha un'incidenza sul ...: il risparmio... Turchia: Erdogan, dato in svantaggio al primo turno (45 vs 49%), con l'... Una multinazionale familiare Produce anche 3di bicchieri monouso l'anno La giurisprudenza ...

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Oggi il livello del pil è superiore del 2,5% rispetto al quarto trimestre 2019. Abbiamo più che recuperato i livelli pre-pandemici", ma, avverte il presidente di Confcommercio ..."C'è spazio per nuova occupazione", dice il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, all'assemblea annuale. (ANSA) ...