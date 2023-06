San Nicola la Strada | travolto da auto | Valerio muore a 12 anni in ospedale

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Non ce l’ha fatta il piccoloBuzzo. Il bambino rimasto gravemente ferito nell’incidente del 2 giugno a Sanlaè deceduto all’Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dov’era ricoverato in gravi condizioni. Sanla, 12enne morto dopo incidente in bici Il sinistro era avvenuto all’incrocio con via Leonardo da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Investito da un'auto mentre era in bici il due giugno scorso, è morto dopo quattro giorni di ricovero all'ospedale di Caserta il piccolo Valerio , 12 anni . L'incidente è avvenuto ala Strada , comune alle porte del capoluogo. Troppo gravi le ferite riportate alla testa dal bambino, investito in via Leonardo da Vinci da una Lancia Y guidata da un 19enne di, ...sono fierto delstracolmo, popolato da moltissime famiglie e da moltissimi bambinbi, uno stadio non violento, antirazzista, moderno e luminoso con i suoi led e i suoi show prepartita che ......sito in Lamezia si è recata una rappresentanza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di... Rappresentante per la città di Crotone, il Cavaliere di GraziaOliverio, il Cavaliere Ufficiale ...

Per Cagliari-Bari tre maxischermi nello stadio San Nicola. Ecco come comprare i biglietti La Repubblica

Con Alessandro Del Grosso - ex terzino del Bari - commentiamo i temi dell'ultima partita e dell'intera attualità biancorossa ...SAN NICOLA LA STRADA (CASERTA) – Tragedia quella che si è consumata ieri a San Nicola la Strada dove è morto il piccolo di 14 anni che nella giornata di venerdì scorso era stato travolto da un’auto me ...