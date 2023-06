Samsung | a luglio Z Fold5 e Z Flip5 Forse saranno protetti dall' ingresso della polvere

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Dopo anni in giro per il mondo,torna a casa per l’evento di presentazione di Ze Z. Pieghevoli che, per la prima volta, potrebbero essere certificati contro l’di....

Come i rumor avevano suggerito,ha confermato sul proprio sito ufficiale l'arrivo del prossimo evento Galaxy Unpacked 2023 per il 27, in anticipo rispetto agli anni scorsi. Il post è ...A fine2023, la capitale della Corea del Sud, Seoul, diventerà il fulcro delle attenzioni globali grazie all'evento Galaxy Unpacked di, durante il quale verranno presentati i nuovi ...E' ufficiale. Il prossimo evento Galaxy Unpacked disi terrà nel corso dell'ultima settimana di, a Seoul, la capitale della Corea del Sud dove c'è anche la sede della società. La conferma è arrivata tramite un comunicato pubblicato sul ...

Samsung, è ufficiale: il prossimo Galaxy Unpacked si terrà a fine ... HDblog

Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 potrebbero essere i primi pieghevoli Samsung a essere resistenti alla polvere. Nel 2021 con Z Fold 3 e Z Flip 3 Samsung ha sorpreso appassionati e addetti ai lavori p ...Come i rumor avevano suggerito, Samsung ha confermato sul proprio sito ufficiale l’arrivo del prossimo evento Galaxy Unpacked 2023 per il 27 luglio, in anticipo rispetto agli anni scorsi. Il post è ...