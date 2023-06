Sampdoria | idea Gotti per la panchina

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Laè alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la retrocessione in Serie B. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Lucasarebbe il primo nome per ladopo la retrocessione in Serie B. Salutato Dejan Stankovic, sono tanti i profili sondati dal nuovo proprierario Andrea Radrizzani. L’ex allenatore di Udinese e Spazia è comunque considerato un profilole e potrebbe essere chiamato per riportare il club blucerchiato subito in Serie A. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24

Se continuo, lo farò solo nella. Ho dato la disponibilità alla nuova proprietà, ... Allenatore Ho un po' superato quell'. E io comunque mi fermo a Genova, qui ho comprato casa e qui ......spareggio Per decidere quale sarà la terza squadra retrocessa dalla Serie A alla B dopoe ... La squadra di Semplici ha per buona parte della gara accarezzato l'di chiudere il duello con ......spareggio Per decidere quale sarà la terza squadra retrocessa dalla Serie A alla B dopoe ... La squadra di Semplici ha per buona parte della gara accarezzato l'di chiudere il duello con ...

L'idea sarebbe quella di fare di lui più di un consulente della proprietà per ottimizzare al meglio le sue capacita, conciliandole con l'inibizione. Per Paratici sarebbe un ritorno alla Sampdoria, ...