Salvini | “Targa e assicurazione per biciclette e monopattini”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 7 giugno 2023) (Adnkronos) – “Casco, assicurazioni,e freccia per i”. Lo prospetta il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, nel corso del ‘Question Time’. Nel 2022 “3.120 morti” in incidenti stradali “non è degno di un paese civile. Un primo provvedimento dopo un confronto con le amministrazioni locali e le associazioni delle vittime della strada è in dirittura d’arrivo e potrebbe essere già in discussione nel mese di giugno. Questo primo provvedimento prevede una modifica puntuale al codice della strada insieme ad una legge delega per la riforma organica del nuovo codice della strada che porteremo a breve in aula”, dice. Tra le priorità, spiega il ministro, “il contrasto a chi ha assunto sostanze stupefacenti con il cosiddetto ergastolo della ...