Salvini contro i Monopattini e le Biciclette Elettriche | arriva la stangata

Leggi su pescarawebtv

(Di mercoledì 7 giugno 2023) In arrivo una bellaper chi usa ie le. Rispondendo ad un question time presso la Camera dei Deputati è stato lo stesso Ministro delle Infrastrutture Matteoa sgombrare il campo da ogni dubbio: è in arrivo una vera e propria. “Il Ministero ha avviato da subito un confronto con le associazioni per un pacchetto di misure amministrative e normative per migliorare la sicurezza stradale. I 3.120 morti registrati lo scorso anno sono un dato indegno di un Paese civile” La stretta su. Casco, assicurazione, targa e freccia obbligatoria sia per leche per i. In sostanza questi i cambiamenti ...