Salvini contro i monopattini | ' Casco | assicurazione e targa' E sulle biciclette

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Matteoannuncia una stretta sui: "e freccia obbligatoria. Il ministero ha avviato da subito un confronto con le associazioni per un pacchetto di misure ...

Entro giugno le Camere potranno contribuire a un Codice della strada che intende portare più regole e più educazione sulle strade italiane', ha detto ancorapoi parla di soldi e ribadisce che il Ponte costerà '13,5 miliardi, come indicato nel Def. Conto possa costare anche di meno, ma costerà meno della metà di quanto gli italiani hanno pagato i ...Carlo CalendaLuigi Di Maio . Il libro promesso da Alessandro Di Battista .e la finta bimba di Bibbiano . Matteo Renzi pretende le scuse da Giorgia Meloni. "Ho una domanda per la ...

Salvini contro gli autovelox: «Presto un sistema unico e riconosciuto in tutta Italia» Corriere della Sera

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti ha dichiarato di volerne regolamentare e uniformare l’uso: «Un conto è piazzare gli autovelox in prossimità dei punti sensibili, un conto è posizionare aut ...– Never Ending Vasco. "Su sette San Siro la prossima estate ci conto" dice il Komandante. "Quest’anno non ci sono andato perché c’erano troppe superstar. Ma il prossimo ho intenzione di… Leggi ...