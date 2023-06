Salento | sequestro di slot machine e videopoker Guardia di finanza

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio svolte nei giorni scorsi e finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni di illegalità e abusivismo nei settori delle c.d. “manifestazioni a premio”, hanno sequestrato 9 apparecchi da gioco installati all’interno di un locale sito in Salice Salentino, presumibilmente irregolari. In particolare, i finanzieri del Gruppo di Lecce hanno appurato che all’interno di un circolo privato risultavano installati congegni da intrattenimento recanti ‘schede gioco’ modificate e con codice identificativo inesistente. Al termine dei riscontri effettuati, sono stati, pertanto, sottoposti apenale 7 congegni da intrattenimento ‘...

Salento: sequestro di slot machine e videopoker Noi Notizie

I Militari della Guardia di finanza hanno scoperto a Racale, in provincia di Lecce, un bunker sotterraneo ampio circa 15 metri quadri e alto circa 2,5 metri, destinato alla coltivazione di ...Arresti vengono eseguiti dal nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Lecce nell'ambito di un'inchiesta della procura di Potenza che ha riguardato ipotesi di ...