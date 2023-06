Saint X | la recensione | una serie mystery thriller che in realtà è qualcos' altro

(Di mercoledì 7 giugno 2023) LadiX, la nuovadisponibile dal 7 giugno su Disney+: ancora un'isola (quasi) sperduta, ancora un (terribile) omicidio, ancora un (traumatico) coming of age. C'è un nuovo resort in tv, e ancora una volta non è quello che sembra. Dopo il successo di The White Lotus e il mezzo buco nell'acqua di Nove perfetti sconosciuti, un nuovo apparente paradiso caraibico si appresta a fare il suo debutto nella serialità, come illustreremo nelladiX, disponibile dal 7 giugno su Disney+. Creata da Leila Gerstein che ha adattato per la tv il romanzo omonimo di Alexis Schaitkin, lain sei episodi si muove su due piani temporali e vuole provare a raccontare il trauma subìto da Emily Thomas 20 anni prima, quando …

... come stravolgere e tradire al cinema la sacralità di un fumetto 05/06/2023film ... villain potenzialmente già pronta e impacchettata per lo schermo, per poi scegliere di creare Howard...I CAVALIERI DELLO ZODIACOIl 'fattore nostalgia' bussa alla porta Combattimenti ben ...Fedeltà al manga molto relativa Tags Cartoons on the Bay 2023 I Cavalieri dello ZodiacoSeiyaX Evidentemente Fincheriana nel linguaggio e nelle linee su cui si muove,X promette ... Qui la nostra. Prime Video Air - La Storia Del Grande Salto Ancora su cinema e oggetti di ...

Saint X, la recensione: una serie mystery thriller che in realtà è ... Movieplayer

Le selezioni bandite dall'Asl1 Imperiese per il potenziamento del presidio bordigotto non trovano destinatari sufficienti. Posticipata la riattivazione di sale operatorie e pronto soccorso ...Saint X non è uno show tremendo, ma fallisce nell'importante compito di rendere la sua storia più matura di quello che avrebbe potuto essere ...