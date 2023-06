Saint X 2023 Tratto dall’omonimo romanzo d’esordio di Alexis Schaitkin

Leggi su locchiodelcineasta

(Di mercoledì 7 giugno 2023)X è un dramma psicologico raccontato attraverso molteplici linee temporali e prospettive, che esplora e stravol ge il filone delle ragazze scomparse. La serie racconta come la misteriosa morte di una giovane donna, durante un'idilliaca vacanza ai Caraibi, crei un effetto a catena traumatico che finisce per trascinare la sorella sopravvissuta in una pericolosa ricerca della verità Source