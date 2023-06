Sabalenka - Muchova pronostico | Roland Garros | Over 21 5 a 2 02

Le quote diOver 21.5 che si è verificato nell'unico precedente tra le due giocatrici, in semifinale nel 2019 a Zhuhai: 7 - 5 7 - 6 in favore di. La bielorussa era ...La giornata si è aperta con le due sfide femminili: Karolinaha superato Anastasia ... L'avversaria della semifinale sarà Aryna, che ha sconfitto Elina Svitolina interrompendo la ...I risultati di oggi dei quarti di finale Djokovic (3) vs Khachanov (11) 4 - 6, 7 - 6, 6 - 2, 6 - 4 Alcaraz (1) vs Tsitsipas (5) 6 - 2, 6 - 1, 7 - 6la prima semifinale del torneo ...

Sabalenka, vittoria al veleno sull'ucraina Svitolina. La lite prosegue in conferenza stampa La Gazzetta dello Sport

Lo spagnolo Carlos Alcaraz prevale 6-2 6-1 7-6 con il greco Stefanos Tsitsipas e si qualifica per la semifinale per la prima volta al Roland Garros. Tra le donne nei quarti di finale la bielorussa Ary ...Si è entrati nella fase cruciale del torneo sia in campo maschile che in quello femminile: oggi si concludono i quarti di finale ...