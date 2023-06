Russia | governatore Kursk | ordigni su impianto elettrico | 2 centri abitati senza corrente

... si è detto scioccato dall'attacco alla centrale idroelettrica di Kakhovka, ha incolpato la...responsabilità per le conseguenze di questo incidente ricade sulle spalle di Kiev." Il...... di cui laha dichiarato di aver preso il controllo il mese scorso. Le truppe russe, ha ... Ilucraino della regione di Kherson, Oleksandr Prokudin, ha affermato che circa 16.000 ......di Autofiori e Regione Liguria hanno concordato nel corso dell'incontro convocato dal...grandeur di Macron per le nuove gigafactory da realizzare in Francia di Alberto Annicchiarico, ...

E' iniziata la controffensiva di Kiev. Mosca: "Offensiva ucraina su vasta scala" - Mosca: "Offensiva ucraina su vasta scala in corso" - Mosca: "Offensiva ucraina su vasta scala in corso" RaiNews

Mosca, 7 giu. (Adnkronos) – Due centri abitati russi nella regione di Kursk sono rimasti senza elettricità dopo che “due ordigni esplosivi sono stati sganciati” su un impianto elettrico dalle forze uc ...Combattimenti sono in corso tra "sabotatori" e forze russe nel villaggio di Novaya Tavolzhanka, nella regione russa di Belgorod, confinante con l'Ucraina. Lo annuncia il governatore della regione Vyac ...