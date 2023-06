Russia | 30 morti e 66 intossicati con sidro al metanolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Mosca, 7 giu. (Adnkronos) - E' di 30e 66il bilancio dell'avvelenamento datagliato conavvenuto in. 29 delle persone avvelenate, fra le quali 5 minorenni e una donna incinta, sono in condizioni gravissime. Lo ha riferito il servizio stampa del Ministero della Salute della Federazione Russa. Le autorità di Mosca temono che ilavvelenato, 'Mister Sidr', sia ormai diffuso in tutta la. Il proprietario dell'azienda produttrice della bevanda Anar Afat Ogly Guseinov è stato arrestato e rischia un massimo di dieci anni di reclusione se giudicato colpevole.