Ronaldo | «Giocherò altre due o tre stagioni | poi vorrei comprare un club»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Cristianoha commentato in conferenza stampa la stagione appena conclusa con l’Al Nassr.ha parlato dell’arrivo di Benzema in Arabia, cosa che ha detto si aspettava da tempo. Del resto, ha sottolineato, ha parlato sin dall’inizio del potere attrattivo che avrebbe avuto il campionato arabo. «Sapevo che sarebbe venuto in Arabia. Per questo ho detto che il campionato saudita sarà presto tra i cinque migliori al mondo. Tantestelle verranno». Poi,ha parlato anche del suo futuro annunciando che giocheràdue o tree poi si ritirerà perun. «2-3. Poiun ...