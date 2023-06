Roma | studenti in corteo a La Sapienza mettono in scena la “cacciata” di Eni dall’università | “I finanziamenti devono essere pubblici”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Dopo 13 giorni di occupazione all’esterno della facoltà di Geologia, glitornano inall’interno de Laper ribadire il loro no aidei privati all’università, in particolare quelli provenienti dalle aziende del fossile. “L’ateneo non ha mai preso in considerazione l’idea di posizionarsi pubblicamente contro le aziende fossili – dice Emanuele Genovese di End Fossil– noi chiediamo alla rettrice, Antonella Polimeni, di porre all’interno dell’ordine del giorno del prossimo anno una discussione su questo argomento”. Durante la manifestazione gli attivisti hanno messo inla “” di Eni dalla facoltà, con i finti ricercatori che, togliendosi un bavaglio dalla bocca, si sono ribellati all’azienda finanziatrice. “Ci siamo ...

(Public Policy) " Dalle misure che riguardano la Corte dei conti alla sostituzione della parola ... E ancora: sostegno psicologico per gli, maggiori risorse per gli uffici di diretta ...Libreria Ubik, via16.30 . 'A spasso nel Mar Ligure tra ricerca e tutela': pomeriggio dedicato ...Claudio Valleggi con un concerto eseguito dagli allievi del Liceo Musicale e daglidell'......al 2 ° posto fra gliche hanno concorso al David Giovani in ambito triveneto. Il suo piazzamento gli dà l'opportunità di partecipare a novembre al Campus cinema - scuola - giovani di, ...

Roma, studenti in corteo a La Sapienza mettono in scena la “cacciata” di Eni… Il Fatto Quotidiano

Nella splendida cornice del Municipio XI di Roma, presso la Sala Consiliare “L ... augurandosi che tali eventi proseguano negli anni a venire. Gli studenti delle classi V A e V C, seguiti ...LECCE - Sono 10 ragazze Afghane dai 14 ai 18 anni, sono studentesse a cui è vietato andare a scuola e sono piene di sogni per sé e per il loro futuro. Grazie alla preziosa intercessione di Fabio Diama ...