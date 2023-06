Roma Pride 2023 | Pascale | ' Stiamo piombando nell' omofobia | Elly Schlein non deve mollare'

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il no della Regione Lazio al patrocinio per ilè al centro del dibattito politico tra maggioranza e opposizione. In un'intervista a La Repubblica, l'attivista Lgbtq+ Francesca...

Il no della Regione Lazio al patrocinio per il2023 è al centro del dibattito politico tra maggioranza e opposizione. In un'intervista a La Repubblica, l'attivista Lgbtq+ Francesca Pascale ha tirato in ballo Elly Schlein, con un appello ...Anche la stretta attualità sembrerebbe confermare queste sensazioni: ad esempio, la scelta presa dalla Regione Lazio, che nelle scorse ore ha comunicato di non voler patrocinare il2023 (...Non è un caso, dunque, che l'emendamento venga presentato proprio nei giorni in cui il presidente del Lazio, Francesco Rocca , ha deciso di revocare il patrocinio della Regione ale in ...

La Regione Lazio nega il patrocinio al Roma Pride Può essere un vantaggio Il Fatto Quotidiano

Zona Bianca ospiti stasera: si parlerà di carovita, omicidio di Giulia Tramontano e del ritiro del patrocino al Gay Pride a Roma Oggi mercoledì 7 giugno andrà in onda in prima serata su Rete 4 un ...ROMA - Il Roma Pride non chiederà "scusa" per quella che la Regione Lazio ha definito "una strumentalizzazione e una manipolazione" in merito alla revoca d ...