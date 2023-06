Roma | presentata delibera ZTL

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il Comune ha presentato la nuovariguardante la Zona a Traffico Limitato (ZTL). La proposta indica che a partire da novembre, circa 470 mila veicoli non potranno accedere in fascia verde. In particolare per l’esenzione dai divieti per le auto a diesel Euro 4 e quelle a benzina Euro 3. Le auto più inquinanti potranno circolare soltanto per un numero limitato di chilometri, che potrà essere monitorato tramite il sistema “move-in”, che tiene traccia dei chilometri percorsi e segnala quando viene raggiunta la soglia limite, oppure tramite un carnet di ingressi simile a quello già utilizzato a Milano. Laora dovrà essere esaminata e approvata dai tecnici regionali dell’Arpa, garantendo che si raggiunga un equilibrio nella riduzione delle polveri sottili rispetto alla versione precedente. L'articolo proviene da Italia Sera.