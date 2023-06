Roma | blitz NAS nel deposito di alimenti asiatici | “Insetti morti | escrementi di uccelli e sporcizia ovunque” VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Sequestrate 875 tonnellate die sospesa l’intera attività di una società di distribuzione di prodotti etnicisituata adove, nel corso dell’ispezione svolta, sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie e strutturali. In particolare, nelè stata accertata la presenza dimassiva frammista adi volatili nonché dinon rimossi da tempo. La notevole quantità di colli contenentiè stata trovata accatastata, senza scaffalatura, fino al soffitto così da costituire pericolo per il personale dipendente. Gli imballaggi riempivano la totale area degli ambienti tanto da non permettere il camminamento e/o consentire la regolare sanificazione. In aggiornamento ...