Roma | bimba di 11 mesi trovata morta in auto | forse dimenticata dai genitori

Una bambina di circa un anno è stata trovata morta in un'auto anella zona della Cecchignola. Sul caso indagano i carabinieri. Latrovata in in via dei Fucilieri forse è morta dopo essere stata dimenticata in auto da uno dei due genitori. È questa al ...di un anno trovata senza vita in un'auto aLatrovata senza vita in un'auto era in via dei Fucilieri. Forse è morta dopo essere stata dimenticata in auto da uno dei due genitori o ...Una bambina di un anno è stata trovata morta in macchina a, in via dei Fucilieri, nel quartiere Cecchignola. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera ...stanno seguendo è che lasia ...

Roma. Bimba di un anno trovata morta, forse dimenticata in auto RaiNews

Tragedia a Roma e minuti al cardiopalma. Una bambina di un anno è stata trovata morta in macchina in Via dei Fucilieri. Secondo i primi ...L'auto si trovava in via dei Fucilieri. A notare il corpo della bambina e a chiamare i soccorsi è stato un passante. Oltre ai Carabinieri, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i sanit ...