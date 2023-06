Roma | bambina trovata morta in auto alla Cecchignola | forse dimenticata in macchina da uno dei genitori Indagano i carabinieri

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Unadi 11 mesi èdopo essere stata lasciata in. È successo questa mattina, in via dei Fucilieri. Laè stata probabilmente...

16.55, bimba trovata morta in un'auto Unadi un anno d'età è stata trovata morta aall'interno di un' automobile parcheggiata in via dei Fucilieri, nei pressi della città militare della ...Unadi circa un anno è stata trovata morta nell'autovettura dei genitori in via dei Fucilieri, alla Cecchignola, a. Sul posto i carabinieri. Indagini in corso, coordinate dalla procura di ...Unadi un anno è stata trovata morta all'interno di un'auto a, in via dei Fucilieri, zona Cecchignola , nella periferia sud della Capitale. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ...

Roma, bambina trovata morta in auto alla Cecchignola: forse dimenticata in macchina da uno dei genitori. Indag ilmessaggero.it

16.55 Roma, bimba trovata morta in un auto Una bambina di un anno d'età è stata trovata morta a Roma all'interno di un automobile parcheggiata in via dei Fu- cilieri, nei pressi della città milita- r ...Una bambina di circa un anno è stata trovata morta nell'autovettura dei genitori in via dei Fucilieri, alla Cecchignola. Sul posto i carabinieri. Indagini in corso, coordinate dalla procura di Roma, ...