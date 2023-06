Roma | bambina di 1 anno dimenticata dal padre carabiniere in auto | trovata morta dalla mamma

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La piccola doveva andare all’asilo ma non è mai arrivata: il papà lavora in un ufficio nella stessa struttura in cui si trova la scuola della figlia

Roma, bimba di un anno trovata morta in auto: dimenticata dal papà che doveva portarla al nido RaiNews

Una bambina di circa un anno è stata trovata morta in un'auto a Roma nella zona della Cecchignola. La bimba era sola e non presentava ad un primo esame esterno segni di violenza. Sul caso indagano i…