Roma | Abraham operato al ginocchio a Londra | intervento riuscito

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “Tammyè stato sottoposto in data odierna achirurgico alsinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore”. Lo ha fatto sapere lain un comunicato stampa sulle condizioni di Tammy, nel quale ha anche sottolineato come l’, effettuato da Andy Williams presso il Cromwell Hospital di, alla presenza del responsabile sanitario dell’AS, Massimo Manara, siacon successo. L’attaccante inglese resterà nella clinica londinese per alcuni giorni, non tornerà in campo prima del 2024. SportFace.

"Tammyè stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore". Lo fa sapere lacon un comunicato sul proprio sito ...BELOTTI 6: Il "Gallo" alla sua prima travagliata stagione anon ha demeritato ma sono mancati ... Rigorista infallibile TAMMY5: L'eroe della scorsa stagione quest'anno ha deluso, e senza ......l'ultima di campionato ha regalato anche una bruttissima sorpresa con l'infortunio di Tammy...: Scamacca e Icardi le soluzioni per l'attacco Laha confermato subito per la prossima ...

La Roma punta Berardi. E Abraham si opera a Londra Corriere dello Sport

Roma, operazione al ginocchio riuscita per Abraham: i tempi di recupero Dopo il trauma distorsivo con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediato nell'ultima giornata di ..."Tammy Abraham è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore". (ANSA) ...