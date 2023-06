Roma | Abraham fuori sei mesi | tanti nomi per il sostituto

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ultimi minuti dell’ultima giornata di Serie A, rincorrendo un pallone vagante e pressato da un difensore spezzino Tammypoggia male la gamba sinistra, con il ginocchio che compie un movimento innaturale i cui replay lasciano presagire un infortunio pesante, il cui responso arriva puntuale nella notte: rottura del legamento crociato anteriore, tra i sei e gli ottodi stop, rientro in campo nel 2024. Per l’inglese un’annata sfortunata che si chiude nel peggiore dei modi, per laun’ulteriore complicazione che adesso in ottica mercato andrà valutata con cura, non senza qualche grattacapo visti i paletti imposti dall’Uefa tra Fair Play Finanziario e settlement agreement. Tiago Pinto obbligato a incassare entro il 30 giugno, Belotti prossimo al rinnovo Il General Manager adesso dovrà studiare come muoversi sul mercato, ...

Cercasi attaccante. Ladopo l'infortunio disi è fiondata a caccia di una punta, con big come Icardi a fare da suggestione. Ma soprattutto sono giorni caldi anche per Mbala Nzola , per cui c'è stato un ...... laha dei giovani interessantissimi che potrebbe piazzare a Reggio Emilia (Bove, Thairovic e Volpato) e il Sassuolo ha Domenico Berardi che con l'infortunio dipotrebbe far gola., ...Inevitabile, visto chenon è solo l'attaccante titolare delle ultime due stagioni, ma anche un patrimonio del club . E come tale va tutelato. In questo senso ladei Friedkin rappresenta ...

Roma, è grave l'infortunio di Abraham: i tempi di recupero Corriere dello Sport

Mauro Icardi potrebbe fare ritorno in Italia: la Roma, infatti, è alla ricerca di un centravanti dopo l'infortunio di Tammy Abraham ...Roma, 7 giu. – (Adnkronos) – Arrivano bruttissime notizie per la Roma sul fronte Tammy Abraham. La rottura del legamento crociato terrà fuori l’attaccante giallorosso non solo per tutta l’estate, ma a ...